El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, se espera un tiempo variado en Cabra, con predominancia de cielos cubiertos y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura que rondará los 6 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá en torno a los 6 a 8 grados, alcanzando un máximo de 14 grados por la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esto, combinado con la nubosidad, puede dar lugar a una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mañana, con un total acumulado de 0.3 mm en las horas centrales del día. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 95% de probabilidad de precipitación. Esto coincide con un aumento en la probabilidad de tormentas, que podría alcanzar hasta un 80% en el mismo periodo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 24 km/h, siendo más intenso durante la tarde. Las rachas máximas se podrían sentir en torno a las 18:00 horas, cuando se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, lo que podría generar una sensación de frío adicional.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con momentos de mayor nubosidad que podrían dar lugar a tormentas aisladas. Las condiciones meteorológicas sugieren que es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias y tormentas en las horas centrales de la tarde. Es un día para estar preparado y tomar precauciones ante las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.