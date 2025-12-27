El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 7 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 90%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá despejado hasta el mediodía, cuando se espera un ligero aumento en la nubosidad. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 12 del mediodía, con valores que podrían llegar a los 12 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento que soplará desde el sureste a una velocidad de entre 10 y 13 km/h.

Por la tarde, la situación meteorológica comenzará a cambiar. A partir de las 13:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 2 mm en este periodo. Las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, y se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados .

El viento también se intensificará, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 40 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre. La dirección del viento seguirá siendo predominantemente del sureste, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y húmedo.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas aumentará, con un 90% de posibilidad de que se produzcan entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente denso y fresco.

En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un aumento de la nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde y la noche. Se recomienda a los habitantes y visitantes estar preparados para cambios en el tiempo y llevar paraguas o impermeables si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.