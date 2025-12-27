El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bormujos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Bormujos se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad y temperaturas frescas. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 6 grados , con una humedad relativa alta que rondará el 90%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.
A medida que avance la mañana, el cielo seguirá mayormente despejado, aunque se espera que a partir del mediodía comiencen a aparecer nubes altas. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 12 grados , lo que proporcionará un ambiente más templado para las actividades al aire libre. Sin embargo, la humedad comenzará a descender ligeramente, lo que podría hacer que la sensación de frío sea menos intensa.
Por la tarde, la situación meteorológica cambiará drásticamente. A partir de las 13:00 horas, se prevé un aumento significativo en la probabilidad de precipitaciones, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán acompañadas de tormentas, con una probabilidad de tormenta del 75% en este mismo periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 2 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.
Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 10 grados hacia el final de la tarde. El viento, que soplará del noreste, alcanzará velocidades de hasta 28 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá de nubes densas, y las condiciones de tormenta continuarán, con lluvias escasas pero persistentes.
La puesta de sol se producirá a las 18:13 horas, marcando el inicio de una noche que se prevé muy nubosa. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 10 grados , con una humedad relativa que podría aumentar nuevamente, alcanzando hasta el 91%. Se recomienda a los ciudadanos de Bormujos que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante la tarde y la noche, debido a la posibilidad de tormentas y lluvias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.
