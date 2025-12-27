El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Bormujos se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad y temperaturas frescas. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 6 grados , con una humedad relativa alta que rondará el 90%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá mayormente despejado, aunque se espera que a partir del mediodía comiencen a aparecer nubes altas. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 12 grados , lo que proporcionará un ambiente más templado para las actividades al aire libre. Sin embargo, la humedad comenzará a descender ligeramente, lo que podría hacer que la sensación de frío sea menos intensa.

Por la tarde, la situación meteorológica cambiará drásticamente. A partir de las 13:00 horas, se prevé un aumento significativo en la probabilidad de precipitaciones, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán acompañadas de tormentas, con una probabilidad de tormenta del 75% en este mismo periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 2 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 10 grados hacia el final de la tarde. El viento, que soplará del noreste, alcanzará velocidades de hasta 28 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá de nubes densas, y las condiciones de tormenta continuarán, con lluvias escasas pero persistentes.

La puesta de sol se producirá a las 18:13 horas, marcando el inicio de una noche que se prevé muy nubosa. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 10 grados , con una humedad relativa que podría aumentar nuevamente, alcanzando hasta el 91%. Se recomienda a los ciudadanos de Bormujos que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante la tarde y la noche, debido a la posibilidad de tormentas y lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.