El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bailén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que las condiciones se mantengan favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 14 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 5 grados, pero se espera un ligero aumento a medida que el sol se eleva en el cielo.
La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 84%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá gradualmente, lo que contribuirá a una sensación más confortable en la tarde. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un pronóstico de 14 grados, ideal para actividades al aire libre.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y al viento.
En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, el día se presenta seco, con un 0% de probabilidad de lluvia hasta la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 70% de probabilidad de que se produzcan entre las 7 y las 8 de la tarde. Esto podría traer consigo algunas lluvias escasas, aunque no se espera que sean significativas.
El cielo se irá cubriendo gradualmente hacia la tarde, con la llegada de nubes altas y un aumento en la nubosidad. A partir de las 7 de la tarde, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
En resumen, Bailén disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades diurnas, pero con la posibilidad de un cambio en el tiempo hacia la tarde y la noche. Se recomienda precaución ante la posibilidad de tormentas al final del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.
- El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
- La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
- La Policía Local desaloja un bar y pone 53 denuncias por miccionar en la calle en Nochebuena
- Los cordobeses se reencuentran con la 'Tardebuena' pese al frío
- La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
- Una masa de aire siberiano y la lluvia marcan el fin de semana en Córdoba
- Priego de Córdoba, Santaella y Montilla se alzan con los premios del Concurso Provincial de Belenes
- El termómetro sigue bajando en Córdoba, pero ¿podemos guardar el paraguas?