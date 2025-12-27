El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, Baeza se despertará con un cielo completamente despejado, lo que promete un día soleado y agradable. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre los 2 y 4 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 11 grados hacia la tarde, proporcionando un respiro del frío invernal.

A lo largo del día, la sensación térmica será notablemente más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevén valores que podrían descender hasta -2 grados. Sin embargo, conforme el sol se eleve en el cielo, la sensación térmica mejorará, alcanzando hasta 10 grados en las horas más cálidas de la tarde. Es recomendable que los residentes y visitantes de Baeza se vistan en capas para adaptarse a estos cambios de temperatura.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Por lo tanto, es aconsejable tener precaución al salir, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más intenso.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante todo el día, con un 0% de posibilidades de lluvia hasta la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, existe una ligera posibilidad de que se registren algunas lluvias escasas, aunque se espera que sean mínimas. La probabilidad de tormenta también es baja, con un 70% de probabilidad solo en las horas de la tarde, lo que sugiere que cualquier actividad de tormenta será leve y no debería interrumpir las actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Baeza para el 27 de diciembre de 2025 será mayormente soleado, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el viento y las bajas temperaturas. Los habitantes de Baeza pueden aprovechar este día despejado para salir y disfrutar de la belleza de su entorno histórico, ya que el tiempo será propicio para explorar la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.