El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Baena se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 76%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a despejarse, y se espera que las temperaturas se mantengan estables, oscilando entre 5 y 6 grados. La probabilidad de precipitación es nula en las primeras horas del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco, aunque la sensación de frescor persistirá debido a la humedad.

Durante la tarde, el cielo se tornará parcialmente nuboso, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 14 grados. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, y la probabilidad de lluvia comenzará a incrementarse. En este periodo, la probabilidad de tormenta se sitúa en un 70%, lo que sugiere que podrían desarrollarse chubascos aislados, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá completamente, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día.

La precipitación acumulada podría ser leve, con valores que oscilan entre 0.1 y 0.5 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será escasa, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante la tarde. La humedad relativa también aumentará, alcanzando hasta el 88% en las últimas horas de la jornada, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

En resumen, Baena experimentará un día con un inicio fresco y nublado, seguido de un leve aumento de temperatura y la posibilidad de lluvias por la tarde. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas de sol antes de que las nubes y la lluvia hagan su aparición.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.