El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Baena se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 76%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a despejarse, y se espera que las temperaturas se mantengan estables, oscilando entre 5 y 6 grados. La probabilidad de precipitación es nula en las primeras horas del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco, aunque la sensación de frescor persistirá debido a la humedad.
Durante la tarde, el cielo se tornará parcialmente nuboso, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 14 grados. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, y la probabilidad de lluvia comenzará a incrementarse. En este periodo, la probabilidad de tormenta se sitúa en un 70%, lo que sugiere que podrían desarrollarse chubascos aislados, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas.
El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá completamente, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día.
La precipitación acumulada podría ser leve, con valores que oscilan entre 0.1 y 0.5 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será escasa, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante la tarde. La humedad relativa también aumentará, alcanzando hasta el 88% en las últimas horas de la jornada, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.
En resumen, Baena experimentará un día con un inicio fresco y nublado, seguido de un leve aumento de temperatura y la posibilidad de lluvias por la tarde. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas de sol antes de que las nubes y la lluvia hagan su aparición.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.
- El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
- La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
- La Policía Local desaloja un bar y pone 53 denuncias por miccionar en la calle en Nochebuena
- Los cordobeses se reencuentran con la 'Tardebuena' pese al frío
- La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
- Una masa de aire siberiano y la lluvia marcan el fin de semana en Córdoba
- Priego de Córdoba, Santaella y Montilla se alzan con los premios del Concurso Provincial de Belenes
- El termómetro sigue bajando en Córdoba, pero ¿podemos guardar el paraguas?