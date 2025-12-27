El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 7 grados , con una humedad relativa que rondará el 80%, lo que puede generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 11 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la situación cambiará drásticamente a partir de la tarde. A partir de las 12:00, el cielo comenzará a cubrirse con nubes, y se prevé un aumento significativo en la probabilidad de precipitaciones. Las nubes altas darán paso a un cielo muy nuboso y, posteriormente, a un estado cubierto, lo que indica que la lluvia podría ser inminente.

La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Durante este periodo, se anticipa que las lluvias sean acompañadas de tormentas, con una acumulación de hasta 14 mm de agua en total. Las tormentas podrían ser intensas, especialmente en la tarde, lo que podría afectar las actividades al aire libre y el tráfico en la zona.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 13 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que la velocidad del viento alcance hasta 45 km/h, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que marcan los termómetros.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 97% en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente bastante húmedo y fresco.

En resumen, Ayamonte experimentará un inicio de jornada despejado, pero se recomienda estar preparados para un cambio drástico en las condiciones meteorológicas a partir de la tarde, con lluvias y tormentas que podrían afectar la tranquilidad del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.