El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Arahal se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas serán frescas, comenzando en torno a los 6 grados al amanecer y alcanzando un máximo de 13 grados durante la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, proporcionando un ambiente relativamente agradable para las actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir temprano.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 7 y 14 km/h. Durante la tarde, se podrían registrar ráfagas más intensas, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

La probabilidad de precipitación es baja en general, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la probabilidad de lluvia aumenta, alcanzando un 90% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, es posible que se presenten lluvias ligeras más tarde, por lo que es aconsejable llevar un paraguas o impermeable si se planea estar fuera durante la noche.

En resumen, el tiempo en Arahal para hoy será mayormente despejado y fresco, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la noche. Los residentes y visitantes deben estar preparados para un día agradable, pero también considerar la posibilidad de cambios en el tiempo conforme se acerque la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.