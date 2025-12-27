El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, Andújar se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 5 grados en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que avance el día, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta al inicio del día, con valores que rondarán el 88%, pero disminuirá a medida que la temperatura aumente, estabilizándose en torno al 61% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará fresco y húmedo, se tornará más cómodo conforme se acerque el mediodía.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 29 km/h en la tarde. Este viento moderado podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que el viento se intensifique, es probable que se sienta un ligero frescor, aunque las temperaturas seguirán siendo agradables.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. Sin embargo, hacia la noche, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, con un 100% de probabilidad de tormenta y lluvia escasa. Esto podría traer consigo un cambio en las condiciones meteorológicas, por lo que es recomendable que los habitantes de Andújar se preparen para un posible cambio en el tiempo al caer la noche.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso. Sin embargo, con la llegada de las nubes y el aumento de la probabilidad de tormenta, es posible que la visibilidad se vea afectada en las horas nocturnas.

En resumen, el día en Andújar se caracterizará por un tiempo mayormente despejado y fresco, con un aumento gradual de la temperatura y un viento moderado. Sin embargo, se recomienda estar atentos a las condiciones meteorológicas a medida que avance la tarde, ya que la posibilidad de lluvia y tormentas se incrementará hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.