El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Almonte según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Almonte se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 5 grados al amanecer, lo que puede generar una sensación térmica aún más baja, especialmente en las primeras horas del día, donde se prevé que la sensación térmica descienda hasta los 3 grados.
A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando los 7 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica seguirá siendo baja, con valores que podrían llegar a los 4 grados, debido a la presencia de vientos del noreste que soplarán con una velocidad de hasta 18 km/h. Estos vientos, aunque moderados, pueden hacer que la percepción del frío sea más intensa.
Durante la tarde, el cielo comenzará a nublarse, y se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. A partir de las 13:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto coincide con un incremento en la actividad tormentosa, con una probabilidad de tormenta del 80% en el mismo periodo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 10 grados hacia las 15:00 horas, pero la sensación térmica podría mantenerse en torno a los 6 grados debido a la combinación de la humedad y el viento.
Las precipitaciones comenzarán de forma leve, con una acumulación estimada de 0.9 mm a las 13:00 horas, aumentando a 1 mm a las 14:00 horas. Hacia la tarde, se espera que la lluvia se intensifique, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm a las 21:00 horas. La lluvia será acompañada de tormentas, lo que podría generar momentos de fuerte actividad eléctrica.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 8 grados hacia las 21:00 horas. La sensación térmica seguirá siendo baja, con valores que podrían llegar a los 10 grados. El viento del noreste continuará soplando, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
En resumen, el día en Almonte comenzará con cielos despejados y temperaturas frescas, pero se espera un cambio drástico hacia la tarde con la llegada de nubes, lluvias y tormentas, lo que marcará el final del día con un ambiente más invernal y húmedo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.
