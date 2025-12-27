El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, Aljaraque se verá afectado por un tiempo variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 5 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 81% y el 100%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A partir de la tarde, se espera un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. A partir de las 11:00 horas, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y para las 15:00 horas, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo muy nuboso que podría dar paso a tormentas. La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo.

Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con valores que podrían llegar hasta 2 mm en las horas de mayor actividad. Las tormentas también serán un factor a considerar, con una probabilidad del 95% de que se produzcan entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto significa que los habitantes de Aljaraque deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h, aumentando a medida que avanza el día. Para la tarde, se anticipan rachas de viento que podrían alcanzar hasta 62 km/h, lo que podría generar incomodidades y afectar la sensación térmica.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo inestables, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas continuas. Las temperaturas se mantendrán alrededor de los 10 grados, y la humedad seguirá alta, lo que podría hacer que la sensación de frío persista.

Es recomendable que los residentes de Aljaraque tomen precauciones, especialmente si planean salir durante la tarde y la noche, ya que las condiciones climáticas podrían volverse peligrosas. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para afrontar este día variable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.