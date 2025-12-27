El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 5 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para abrigarse antes de salir. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, proporcionando un ambiente más templado por la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% y descendiendo gradualmente hasta un 67% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque la combinación de temperaturas más cálidas y una disminución de la humedad hacia la tarde hará que el tiempo sea más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidades hasta la tarde. Sin embargo, a partir de las 13:00 horas, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día comience soleado, es probable que se presenten lluvias en la tarde, por lo que se aconseja llevar paraguas o impermeables si se tiene planeado salir.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 75% de posibilidad de tormenta entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría generar condiciones climáticas más severas. Por lo tanto, es prudente estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se prevén actividades al aire libre.

En resumen, el día en La Algaba comenzará fresco y despejado, pero se transformará en un periodo de inestabilidad climática por la tarde, con lluvias y posibles tormentas. Es un día para disfrutar de la mañana al aire libre, pero con precaución en las horas posteriores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.