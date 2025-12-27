El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá la Real según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo que pasará de poco nuboso a cubierto en las horas de la tarde. Las temperaturas se mantendrán frías, comenzando en torno a 1°C por la mañana y alcanzando un máximo de 10°C en las horas centrales del día.
La sensación térmica será aún más baja, con valores que oscilarán entre -2°C y 4°C, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir. La combinación de temperaturas frías y vientos del sureste, que alcanzarán velocidades de hasta 39 km/h, contribuirá a que la sensación de frío sea más intensa.
En cuanto a la precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde, cuando la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente. A partir de las 13:00 horas, la probabilidad de precipitación se eleva al 75%, y se espera que se registren entre 0.1 y 0.5 mm de lluvia en las horas siguientes. Esto coincide con un aumento en la probabilidad de tormentas, que alcanzará un 70% en el mismo periodo.
Por la tarde, el cielo se tornará cubierto, y se prevé que las condiciones climáticas se deterioren, con la posibilidad de lluvias escasas y tormentas. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, estabilizándose en torno a los 5°C.
Los vientos, que serán constantes durante todo el día, podrían generar rachas fuertes, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría afectar la sensación térmica y la comodidad al aire libre. Se recomienda precaución a quienes realicen actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.
En resumen, el día de hoy en Alcalá la Real se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable por la tarde, con la llegada de nubes y la posibilidad de lluvias y tormentas. Es un día para estar preparado para cambios bruscos en el tiempo, especialmente en las horas de la tarde y la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.
