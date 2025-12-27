El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se despertará con un ambiente mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 7 grados , lo que sugiere que será un inicio fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. La temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 13 grados hacia el mediodía. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de precipitación se mantendrá en cero durante la mañana, lo que significa que no se esperan lluvias en este periodo.

Por la tarde, el tiempo comenzará a cambiar. A partir de las 13:00 horas, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará cubierto y la posibilidad de tormentas. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados, pero la sensación térmica podría verse afectada por el aumento de la velocidad del viento, que alcanzará hasta 30 km/h desde el este. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean de carácter escaso. Las tormentas también son una posibilidad, con un 75% de probabilidad de que se presenten durante la tarde. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para un cambio brusco en las condiciones meteorológicas.

Al caer la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, rondando los 11 grados hacia la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. Se recomienda a los habitantes de Alcalá de Guadaíra que lleven paraguas y se vistan adecuadamente para enfrentar el tiempo variable que se espera a lo largo del día. La jornada cerrará con un ambiente fresco y posiblemente lluvioso, lo que marcará el inicio de un fin de semana que podría continuar con condiciones similares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.