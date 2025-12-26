El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por la niebla y la bruma en las primeras horas de la mañana del 26 de diciembre de 2025. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la presencia de niebla, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la formación de estas condiciones de baja visibilidad.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a la bruma entre las 6 y las 8 de la mañana, aunque la visibilidad seguirá siendo limitada. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 6 grados, y la humedad comenzará a descender ligeramente. A partir de las 9 de la mañana, se espera que el cielo se torne nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 7 grados y una humedad relativa que se situará en el 100%.

Durante la tarde, el tiempo mejorará gradualmente. A partir de las 11 de la mañana, el cielo se despejará, y las temperaturas comenzarán a subir, alcanzando los 12 grados a las 2 de la tarde. La humedad relativa también disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más agradable. A lo largo de la tarde, se prevé que las temperaturas se mantengan entre los 10 y 12 grados, con cielos despejados y poco nubosos, ideales para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h. No se prevén precipitaciones significativas durante el día, aunque hay una probabilidad del 10% de lluvia ligera en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, esta probabilidad disminuye a cero a medida que avanza el día.

La puesta de sol se producirá a las 18:11, marcando el final de un día que, aunque comenzó con niebla, se transformará en una tarde soleada y agradable. Los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un tiempo más templado y despejado, ideal para paseos y actividades al aire libre, después de un inicio de jornada marcado por la niebla.

