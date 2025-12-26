El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en El Viso del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por la niebla y la bruma en las primeras horas de la mañana del 26 de diciembre de 2025. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la presencia de niebla, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la formación de estas condiciones de baja visibilidad.
A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a la bruma entre las 6 y las 8 de la mañana, aunque la visibilidad seguirá siendo limitada. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 6 grados, y la humedad comenzará a descender ligeramente. A partir de las 9 de la mañana, se espera que el cielo se torne nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 7 grados y una humedad relativa que se situará en el 100%.
Durante la tarde, el tiempo mejorará gradualmente. A partir de las 11 de la mañana, el cielo se despejará, y las temperaturas comenzarán a subir, alcanzando los 12 grados a las 2 de la tarde. La humedad relativa también disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más agradable. A lo largo de la tarde, se prevé que las temperaturas se mantengan entre los 10 y 12 grados, con cielos despejados y poco nubosos, ideales para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h. No se prevén precipitaciones significativas durante el día, aunque hay una probabilidad del 10% de lluvia ligera en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, esta probabilidad disminuye a cero a medida que avanza el día.
La puesta de sol se producirá a las 18:11, marcando el final de un día que, aunque comenzó con niebla, se transformará en una tarde soleada y agradable. Los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un tiempo más templado y despejado, ideal para paseos y actividades al aire libre, después de un inicio de jornada marcado por la niebla.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.
