El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Utrera se despertará con un cielo cubierto durante las primeras horas de la mañana, con una temperatura que rondará los 8 grados . A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente nublado, con intervalos de poco nuboso en las horas centrales. La temperatura alcanzará un máximo de 14 grados en la tarde, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 60% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones de niebla y bruma que se prevén en las primeras horas, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Los ciudadanos deben estar preparados para un ambiente húmedo y fresco, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Sin embargo, se prevén condiciones de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. Se recomienda a los conductores que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

El viento soplará desde el sur a una velocidad de 8 km/h por la mañana, disminuyendo a 5 km/h en la tarde. A lo largo del día, se espera que la dirección del viento cambie a noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 17 km/h en las horas más frescas. Esto podría proporcionar un ligero alivio del frío, aunque la sensación general seguirá siendo fresca.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% en las primeras horas y un 15% en la franja de la tarde, aunque no se prevén eventos significativos. La tarde se presentará más despejada, con cielos limpios y temperaturas agradables, ideales para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se lleve abrigo.

En resumen, el día en Utrera se caracterizará por un inicio nublado y fresco, con una mejora en las condiciones hacia la tarde. La combinación de temperaturas moderadas y vientos suaves hará que sea un día manejable, aunque la alta humedad y la posibilidad de bruma en la mañana son factores a tener en cuenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.