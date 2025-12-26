El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, se espera en Úbeda un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7:00 a.m., el cielo estará cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. La niebla, que se prevé especialmente densa entre la 1:00 y las 6:00 a.m., podría generar condiciones de conducción complicadas, por lo que se recomienda precaución a los automovilistas.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, pero el cielo permanecerá mayormente cubierto hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 4 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 8 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 66% por la tarde.

El viento soplará del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el día avance, el viento se suavizará, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más agradables.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que hay un 25% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas del día, especialmente entre la 1:00 y las 7:00 a.m. Sin embargo, se espera que la mayor parte del día transcurra sin lluvias significativas, con cielos cubiertos y algunas breves aclaraciones hacia la tarde. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en las horas posteriores a la mañana.

La tarde se presentará con cielos nubosos, pero se espera que la visibilidad mejore a medida que se disipe la niebla. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que podrían llegar a los 3 grados . La puesta de sol se producirá a las 6:00 p.m., marcando el inicio de una noche que se anticipa fría y despejada.

En resumen, el día en Úbeda se caracterizará por un inicio cubierto y con niebla, seguido de una tarde más despejada, aunque fresca. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente y que tomen precauciones si deben desplazarse durante las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.