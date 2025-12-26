El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Tomares se despertará bajo un cielo que comenzará con bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la presencia de bruma (82n) y niebla (81n), lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% a las 7 de la mañana, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo más despejado. Desde las 8 hasta las 12 del mediodía, se espera un cielo poco nuboso (12), con temperaturas que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar los 13 grados a la 1 de la tarde. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 60% a mediodía, lo que permitirá una sensación más agradable.

El viento será moderado, predominando del noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Esta brisa suave contribuirá a que la temperatura se sienta más fresca, especialmente en las horas de la mañana. A partir de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 13 grados entre las 1 y las 3 de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, se registrará una ligera probabilidad de tormenta en las primeras horas de la mañana, aunque esta es muy baja, con un 15% entre la 1 y las 7 de la mañana, disminuyendo a un 0% a partir de las 7 de la mañana.

Por la tarde, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 9 grados a las 7 de la tarde. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

El ocaso se producirá a las 18:12, marcando el final de un día que, a pesar de comenzar con bruma, ofrecerá un tiempo mayormente soleado y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Tomares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.