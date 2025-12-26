El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con períodos de niebla y bruma que podrían dificultar la visibilidad en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a momentos de cielo poco nuboso, especialmente durante la tarde, aunque la presencia de nubes seguirá siendo notable.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 8 grados, descendiendo a 6 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 14 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 7 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la mañana. Esto, combinado con las bajas temperaturas, contribuirá a la sensación de frío y a la posibilidad de que se mantenga la niebla en algunas áreas. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 49% por la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Durante la mañana, el viento será más ligero, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. No se esperan rachas fuertes, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo a pesar de la nubosidad.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 15% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 5% en la tarde y cayendo a 0% durante la noche. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, no se puede descartar la posibilidad de alguna llovizna ligera en la mañana.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será fresco y mayormente nublado, con niebla y bruma en las primeras horas, temperaturas que alcanzarán un máximo de 14 grados y un viento suave del noreste. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente y tengan precaución al conducir debido a la posible reducción de visibilidad por la niebla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.