El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

La Rinconada se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas este 26 de diciembre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma dominarán el cielo, creando un ambiente de visibilidad reducida. Durante las primeras horas, entre las 00:00 y las 02:00, se espera una persistente niebla, con temperaturas que rondarán los 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que contribuirá a la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a hacerse más evidente, especialmente entre las 03:00 y las 08:00, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados. La bruma puede dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores. La humedad alcanzará su punto máximo, llegando al 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar un ambiente bastante húmedo y fresco.

A partir de las 09:00, el cielo comenzará a despejarse gradualmente, aunque se mantendrá un estado de poco nuboso durante gran parte de la jornada. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. La sensación térmica mejorará, aunque la humedad seguirá siendo notable, con valores que rondarán el 84% en las horas más cálidas.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves de dirección este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 1 y 8 km/h. A medida que avance el día, el viento se tornará más variable, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 12 km/h en la tarde, lo que podría aportar un ligero alivio a la sensación de frío.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día seco, con un 10% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y un 5% en la tarde. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que la jornada se desarrollará sin interrupciones significativas por fenómenos meteorológicos adversos.

La salida del sol se producirá a las 08:36 y se espera que se ponga a las 18:12, brindando un día con más horas de luz a medida que se acerca el final del año. En resumen, La Rinconada disfrutará de un día fresco, con niebla matutina que dará paso a un cielo más despejado y temperaturas agradables por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.