El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una visibilidad limitada debido a la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

A lo largo de la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 6 grados en las primeras horas, subiendo gradualmente hasta los 12 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. La humedad relativa comenzará en un 96% y descenderá ligeramente a medida que avance el día, aunque se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frío más intenso.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día, con algunas horas en las que podría haber un leve riesgo de lloviznas, especialmente en la mañana. Sin embargo, se prevé que estas sean mínimas y no afecten de manera considerable las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 10 km/h, disminuyendo a medida que avance el día. Este viento suave podría ofrecer algo de alivio ante la sensación de frío, aunque no será suficiente para calentar el ambiente.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar intervalos nubosos, pero en general, se mantendrá cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando valores cercanos a los 7 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:08, marcando el final de un día que, aunque gris y fresco, no traerá sorpresas en forma de precipitaciones.

En resumen, Puente Genil experimentará un día de clima fresco y cubierto, ideal para actividades en interiores, mientras que las salidas al aire libre deberán ser planificadas con precaución debido a la humedad y el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.