El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Priego de Córdoba se presentará con un panorama mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera bruma que podría hacer que la visibilidad sea un poco reducida en algunos momentos. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, con periodos de nubosidad variable que alternarán entre condiciones muy nubosas y momentos de poco nuboso.

Las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre los 1 y 9 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 3 grados, descendiendo a 2 grados en la tarde, y alcanzando un máximo de 9 grados hacia el final de la jornada. Es recomendable que los habitantes de Priego de Córdoba se vistan adecuadamente para el frío, especialmente durante las horas más tempranas y al caer la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando entre el 66% y el 95%. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja tener en cuenta este factor al salir.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día, aunque hay una posibilidad de lloviznas ligeras en algunos momentos, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación es baja, lo que sugiere que la mayoría de los habitantes podrán disfrutar de un día seco, aunque con un cielo gris.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un ambiente frío y nublado, con temperaturas que no superarán los 9 grados y una alta humedad que acentuará la sensación de frío. Aunque no se esperan lluvias significativas, es recomendable estar preparado para un día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.