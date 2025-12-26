El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente frías y húmedas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, con visibilidad reducida que persistirá hasta el amanecer. Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 4 grados , lo que contribuirá a la sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas del día.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá durante gran parte de la jornada. A partir del mediodía, se espera que las nubes se espesen, y aunque no se prevén precipitaciones significativas, la probabilidad de lluvia se mantiene en un 20% en las primeras horas de la tarde. Esto podría generar algunas lloviznas ligeras, pero no se anticipa que afecten de manera considerable las actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 70-80% por la tarde. Esto es importante para quienes padecen problemas respiratorios, ya que la combinación de frío y humedad puede agravar estas condiciones.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Aunque no se esperan rachas fuertes, el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 7 grados en las horas centrales del día, pero caerán nuevamente al caer la tarde, con mínimas que rondarán los 1 grado.

Hacia el ocaso, que se producirá a las 18:05, las condiciones seguirán siendo frías y húmedas, con un cielo cubierto que podría dar paso a algunas clarificaciones temporales. Sin embargo, la niebla podría regresar durante la noche, lo que podría complicar la visibilidad en las carreteras. Por lo tanto, se aconseja a los conductores que extremen las precauciones al circular por la zona.

En resumen, el día en Pozoblanco se caracterizará por un tiempo frío, con niebla en las primeras horas, seguido de un cielo cubierto y temperaturas que no superarán los 7 grados. La alta humedad y el viento suave completan un panorama invernal que invita a disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.