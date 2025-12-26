El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, Palma del Río se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con brumas persistentes en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá afectada por la bruma, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 7 grados .

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. A partir de las 9 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, aunque hay un leve indicio de posibles lloviznas en las horas centrales del día, especialmente entre las 5 y las 6 de la tarde. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que sugiere que, aunque el cielo esté cubierto, las condiciones se mantendrán secas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del frío, aunque no será suficiente para calentar significativamente el ambiente.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, con algunas horas de poco nuboso hacia el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:09, marcando el final de un día que, aunque frío y cubierto, ofrecerá momentos de claridad hacia el ocaso.

Los residentes de Palma del Río deben prepararse para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de disfrutar de un cielo más despejado al final de la jornada. Se recomienda abrigarse adecuadamente y estar atentos a las condiciones de visibilidad en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.