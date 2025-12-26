El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, en Los Palacios y Villafranca, se espera un tiempo mayormente nublado con periodos de bruma y niebla, especialmente durante las primeras horas de la mañana. La visibilidad podría verse afectada, por lo que se recomienda precaución al conducir. A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo nuboso, con intervalos de nubes muy densas que podrían generar una sensación de frío.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 8 grados, y se espera que suban ligeramente a medida que el sol se eleve, aunque la nubosidad podría limitar el calentamiento. Por la tarde, se prevé que la temperatura alcance los 14 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la formación de bruma y niebla. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se registrarán rachas de hasta 17 km/h, predominando de dirección sur y sureste. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de la tarde. Se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir, sobre todo en las horas más frías del día.

No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, la atmósfera se mantendrá inestable, y no se descartan algunas lloviznas ligeras en la tarde, aunque estas serían esporádicas y de corta duración.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy será fresco y mayormente nublado, con bruma y niebla en las primeras horas, temperaturas que alcanzarán un máximo de 14 grados, alta humedad y vientos moderados. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones al desplazarse y se vistan adecuadamente para el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.