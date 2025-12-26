El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Osuna se despertará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes aumenten, especialmente en la tarde, donde se prevé un cielo muy nuboso y cubierto en algunos momentos. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 72% y el 86%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 16 km/h en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día seco, con un 0% de posibilidades de lluvia a lo largo de las 24 horas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la probabilidad de tormenta es del 5% en las primeras horas y del 20% entre las 7 y las 13 horas, aunque no se anticipa que esto se materialice en forma de lluvia. Por lo tanto, es un día ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante el aumento de nubosidad en la tarde.

La salida del sol se producirá a las 08:32 y se pondrá a las 18:09, lo que proporciona un buen número de horas de luz natural para disfrutar de la jornada. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados en las últimas horas del día.

En resumen, el tiempo en Osuna para este 26 de diciembre será mayormente estable, con temperaturas frescas y un cielo que pasará de poco nuboso a muy nuboso. Sin precipitaciones esperadas, es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.