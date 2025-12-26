El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados , con una humedad relativa que rondará el 89%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente entre las 01:00 y las 05:00, lo que permitirá que la temperatura alcance un máximo de 10 grados hacia las 11:00. Sin embargo, la nubosidad aumentará nuevamente, y para la tarde, el cielo se tornará cubierto, especialmente entre las 06:00 y las 08:00, con temperaturas que descenderán a 8 grados .

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante el día, aunque hay una probabilidad del 5% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras en las primeras horas de la mañana. La probabilidad de tormentas también se mantiene baja, con un 5% en las primeras horas y un aumento al 25% entre las 07:00 y las 13:00, aunque no se prevén eventos severos.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará a este y noreste, manteniendo velocidades moderadas que no deberían causar inconvenientes.

Por la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 13 grados , pero con el cielo cubierto, la sensación térmica podría ser más baja. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 92% en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente algo pesado.

Al caer la noche, el cielo se despejará, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 6 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:11, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos de claridad y frescura en Morón de la Frontera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.