El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una visibilidad reducida debido a la niebla que se presentará en las primeras horas, especialmente entre las 5 y las 8 de la mañana. Esta niebla puede dificultar la circulación, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo cubierto que persistirá hasta la tarde. Las temperaturas serán frescas, comenzando en torno a los 7 grados en la madrugada y descendiendo a 5 grados a media mañana. Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 11 grados, lo que proporcionará un leve respiro del frío matutino, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a un 77% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, podría generar una sensación de frío más intenso, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 14 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Sin embargo, existe una ligera posibilidad de lloviznas en la tarde, aunque la probabilidad de precipitación es baja. Esto significa que, si bien el día será mayormente seco, es recomendable llevar un paraguas o impermeable por si acaso.

En resumen, el 26 de diciembre en Montilla será un día frío y cubierto, con niebla en las primeras horas, temperaturas frescas y un viento ligero. La alta humedad hará que la sensación térmica sea más baja, por lo que es importante abrigarse bien si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.