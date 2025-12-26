El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Moguer se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de cielos cubiertos y nubosos a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una temperatura que rondará los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 7 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% en la mañana y manteniéndose en niveles elevados durante el día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A partir de la tarde, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando un máximo de 14 grados hacia el final del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la humedad y el viento.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas, con un 5% de probabilidad de precipitación en las primeras horas del día, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera o incluso imperceptible. La probabilidad de tormentas es igualmente baja, lo que indica que el tiempo se mantendrá estable a pesar de la nubosidad.

El viento soplará de direcciones variadas a lo largo del día, comenzando desde el suroeste con una velocidad de 4 km/h en la mañana, y cambiando a dirección norte y noreste en las horas siguientes. La velocidad del viento oscilará entre 1 y 8 km/h, lo que no generará condiciones adversas, pero podría contribuir a una sensación de frescor, especialmente en las horas de la tarde.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:16, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo seguirá cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad de la puesta de sol. La noche se presentará fresca, con temperaturas que podrían caer hasta los 6 grados .

En resumen, el día en Moguer será mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta humedad, pero sin precipitaciones significativas. Los habitantes y visitantes de la localidad deberán abrigarse adecuadamente para disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá fresco y húmedo a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.