El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moguer según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 26 de diciembre de 2025, Moguer se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de cielos cubiertos y nubosos a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una temperatura que rondará los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 7 grados en las horas más frescas de la mañana.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% en la mañana y manteniéndose en niveles elevados durante el día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A partir de la tarde, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando un máximo de 14 grados hacia el final del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la humedad y el viento.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas, con un 5% de probabilidad de precipitación en las primeras horas del día, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera o incluso imperceptible. La probabilidad de tormentas es igualmente baja, lo que indica que el tiempo se mantendrá estable a pesar de la nubosidad.
El viento soplará de direcciones variadas a lo largo del día, comenzando desde el suroeste con una velocidad de 4 km/h en la mañana, y cambiando a dirección norte y noreste en las horas siguientes. La velocidad del viento oscilará entre 1 y 8 km/h, lo que no generará condiciones adversas, pero podría contribuir a una sensación de frescor, especialmente en las horas de la tarde.
A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:16, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo seguirá cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad de la puesta de sol. La noche se presentará fresca, con temperaturas que podrían caer hasta los 6 grados .
En resumen, el día en Moguer será mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta humedad, pero sin precipitaciones significativas. Los habitantes y visitantes de la localidad deberán abrigarse adecuadamente para disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá fresco y húmedo a lo largo de la jornada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.
- La Policía Local desaloja un bar y pone 53 denuncias por miccionar en la calle en Nochebuena
- Los cordobeses se reencuentran con la 'Tardebuena' pese al frío
- Un multitudinario concierto góspel cierra una Navidad con sabor a domingo en Córdoba
- Priego de Córdoba, Santaella y Montilla se alzan con los premios del Concurso Provincial de Belenes
- El termómetro sigue bajando en Córdoba, pero ¿podemos guardar el paraguas?
- La 'Tardebuena' en Córdoba, en imágenes
- El pequeño milagro de la Navidad: un vecino de Córdoba devuelve íntegros casi 3.000 euros perdidos en una cochera
- Cambio de tendencia del turismo en Córdoba: la cifra de viajeros cae en los hoteles pero crece con fuerza en los apartamentos