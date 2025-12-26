El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 4 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 70% en la mayor parte del tiempo.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 5 grados, con cielos cubiertos y algunas horas de poco nuboso hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% en las primeras horas y aumentando ligeramente a un 10% entre las 7 y las 13 horas. Sin embargo, las precipitaciones serán escasas, con algunos momentos de llovizna intermitente, especialmente en la tarde, aunque no se anticipan acumulaciones significativas.

El viento soplará del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 8 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 15 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. A medida que el día avance, el viento se tornará más variable, con direcciones que cambiarán hacia el noreste y el este, pero manteniendo velocidades moderadas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes podría afectar la claridad del cielo en algunos momentos. La salida del sol se producirá a las 08:29, y el ocaso será a las 18:04, lo que significa que los días siguen siendo cortos en esta época del año.

La tarde traerá temperaturas ligeramente más cálidas, alcanzando hasta 9 grados, pero la sensación de frío persistirá debido a la humedad y el viento. La probabilidad de tormentas se mantiene baja, con un 5% en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque el tiempo será inestable, no se anticipan fenómenos severos.

En resumen, Martos experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, alta humedad y vientos suaves. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día fresco y posiblemente húmedo, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.