El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con un cielo muy nuboso durante la mayor parte del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con niebla, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la jornada, la niebla dará paso a la bruma, aunque la nubosidad persistirá, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 7 grados, aumentando ligeramente a medida que se acerque el mediodía, alcanzando los 12 grados. Sin embargo, por la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que podrían bajar a 9 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas de la mañana, lo que contribuirá a la sensación de frío. A lo largo del día, la humedad disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 84% por la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo, especialmente en las horas más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 17 km/h. Este viento suave, combinado con la alta humedad, podría hacer que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia muy baja, que se sitúa en torno al 5% en las primeras horas y un 20% entre las 7 y las 13 horas. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es prácticamente nula, lo que sugiere que el día transcurrirá sin interrupciones por fenómenos meteorológicos severos.

En resumen, Marchena experimentará un día mayormente nublado y fresco, con niebla en la mañana y bruma durante el día. Las temperaturas se mantendrán moderadas, pero la alta humedad y el viento suave podrían hacer que la sensación térmica sea más fría. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para el tiempo y tengan precaución al conducir debido a la posible reducción de visibilidad por la niebla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.