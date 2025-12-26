El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un panorama meteorológico variado que afectará las actividades diarias de sus habitantes. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una visibilidad reducida debido a la bruma y la niebla que se han instalado en la región. Este fenómeno atmosférico se mantendrá durante las primeras horas del día, especialmente entre las 00:00 y las 07:00, cuando la probabilidad de precipitación es del 15%, aunque no se esperan lluvias significativas.

A medida que avance la mañana, la situación comenzará a mejorar. A partir de las 08:00, el cielo se tornará nuboso, y la temperatura se mantendrá en torno a los 6-8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. Sin embargo, a medida que el día progrese, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde.

El viento, que soplará principalmente del noreste, será moderado, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Esto proporcionará un alivio ante la sensación de frío, aunque la combinación de viento y humedad podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es. Durante la tarde, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que los rayos del sol hagan su aparición, lo que mejorará las condiciones para disfrutar del aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% entre las 07:00 y las 13:00, y se espera que se mantenga en cero durante el resto del día. Esto significa que, aunque el inicio del día será gris y húmedo, las condiciones mejorarán notablemente hacia la tarde, brindando a los residentes la oportunidad de disfrutar de un tiempo más agradable.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día con cielos cubiertos y bruma en las primeras horas, seguido de una mejora progresiva en las condiciones meteorológicas. Las temperaturas se mantendrán frescas, y aunque la probabilidad de precipitación es baja, la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría. A medida que el día avance, se recomienda a los ciudadanos aprovechar las horas de sol que se prevén para la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.