El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Mairena del Alcor se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar el tráfico. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones durante estas horas.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a la bruma, que persistirá hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma.

A partir de la tarde, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. La bruma se disipará gradualmente, dando paso a un cielo poco nuboso y despejado. Las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 13 grados hacia las 3 de la tarde. Este aumento de temperatura, combinado con la disminución de la humedad, proporcionará un alivio del frío matutino.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 17 km/h desde el noreste en las primeras horas del día, disminuyendo a medida que avance la tarde. Esto permitirá que la sensación térmica sea más agradable, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, se recomienda llevar abrigo, ya que las temperaturas descenderán nuevamente al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día seco, con un 10% de probabilidad de lluvia en las primeras horas, aunque no se esperan acumulaciones significativas. La probabilidad de tormenta también se mantiene baja, lo que sugiere que el tiempo será estable a lo largo del día.

El orto se producirá a las 08:35 y el ocaso a las 18:11, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. A medida que se acerque la noche, las temperaturas volverán a descender, y la humedad aumentará, lo que podría dar lugar a la formación de niebla nuevamente.

En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día con niebla y bruma en la mañana, seguido de un cielo despejado y temperaturas agradables por la tarde. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un inicio de jornada fresco, pero que disfruten de un tiempo más templado a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.