El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción que se mantiene constante hasta la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 6 grados , alcanzando su punto más bajo en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba ligeramente, pero se mantendrá fresca, con máximas que no superarán los 10 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intenso. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando entre el 66% y el 78% durante la tarde y la noche. Esto puede contribuir a una atmósfera algo pesada y húmeda, típica de los días nublados.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, a pesar del cielo cubierto, los lucentinos no tendrán que preocuparse por el paraguas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin el riesgo de mojarse.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del este a una velocidad de 3 km/h, aumentando gradualmente a lo largo del día. Para la tarde, se espera que el viento sople desde el noreste a una velocidad de hasta 12 km/h, lo que podría aportar un ligero alivio a las temperaturas frescas. Sin embargo, la racha máxima de viento podría alcanzar los 22 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 5 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:06, marcando el final de un día gris y fresco en Lucena. En resumen, el 26 de diciembre será un día caracterizado por el cielo nublado, temperaturas frescas y ausencia de precipitaciones, ideal para disfrutar de un paseo abrigado por la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.