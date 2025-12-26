El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, Lora del Río se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubosidad a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y el cielo cubierto dominarán el panorama, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . La sensación de frío se verá acentuada por la alta humedad relativa, que alcanzará el 95% en las primeras horas y se mantendrá en niveles elevados durante todo el día, llegando a un 100% en algunos momentos.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, alcanzando un máximo de 8 grados hacia el mediodía. La nubosidad persistente limitará la incidencia de la luz solar, lo que contribuirá a que las temperaturas se mantengan frescas. En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, aunque hay probabilidades de que se registren algunas lloviznas intermitentes, especialmente en las horas centrales del día, aunque estas serán de carácter muy ligero.

El viento soplará de dirección sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, lo que proporcionará una ligera brisa que podría resultar refrescante, aunque no será suficiente para contrarrestar la sensación de frío. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 18 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más baja.

A medida que se acerque la tarde, la nubosidad se mantendrá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de 6 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la niebla en algunas áreas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. El ocaso se producirá a las 18:10, marcando el inicio de una noche que se prevé igualmente fría y húmeda.

En resumen, el día en Lora del Río se caracterizará por un ambiente fresco y cubierto, con temperaturas que no superarán los 8 grados y una alta probabilidad de brumas y nubosidad persistente. Se recomienda a los habitantes que se vistan adecuadamente para el frío y que estén atentos a las condiciones de visibilidad, especialmente si planean desplazamientos durante la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.