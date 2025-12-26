El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Linares se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de la madrugada, las temperaturas se mantendrán en torno a los 6 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, la temperatura experimentará ligeras variaciones, descendiendo a 5 grados en las horas más frescas. La visibilidad podría verse reducida debido a la bruma, especialmente en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubosidad que se mantendrán hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados, alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

En cuanto a la precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay probabilidades de chubascos ligeros en algunos momentos, especialmente en la tarde, con un 40% de probabilidad de precipitación entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 20% de posibilidad entre las 7 y las 1 de la tarde, lo que sugiere que el tiempo será mayormente tranquilo.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 7 km/h, lo que no generará condiciones adversas. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 14 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio a la sensación térmica, aunque no será suficiente para contrarrestar el frío.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 5 grados hacia las 10 de la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La niebla podría regresar, afectando la visibilidad en las horas nocturnas.

En resumen, el día en Linares se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con niebla y bruma en las primeras horas, temperaturas moderadas y un bajo riesgo de precipitación. Los habitantes deben prepararse para un día invernal, con la posibilidad de que la niebla afecte la visibilidad, especialmente en la mañana y al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.