El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Lepe, con un predominio de nubes a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura. A medida que avance el día, las nubes continuarán dominando el panorama, aunque se prevé que en algunos momentos se presenten claros, especialmente hacia la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 9 grados, descendiendo a 6 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento, alcanzando los 14 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 99% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, rondando el 70% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la mañana y la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no se esperan lluvias que puedan alterar las actividades al aire libre. Sin embargo, la niebla podría ser un factor a considerar en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el frío y estar atentos a las condiciones del viento, especialmente si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.