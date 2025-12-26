El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Lebrija se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la visibilidad mejore, pero las nubes seguirán dominando el cielo. Durante la noche, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, descendiendo a 8 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se alcanzarán temperaturas de hasta 14 grados en la tarde, proporcionando un leve respiro del frío invernal. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, alcanzando los 6 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 66% y el 92% a lo largo del día. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los habitantes de Lebrija se vistan en capas y se preparen para un día fresco y húmedo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, principalmente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 14 km/h. Este viento suave no será suficiente para dispersar las nubes, pero podría proporcionar un ligero alivio en la sensación térmica.

Respecto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante el día, aunque existe una probabilidad del 10% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras en las primeras horas. Sin embargo, la mayor parte del día se desarrollará sin precipitaciones, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen con normalidad, siempre y cuando se tomen precauciones ante la niebla matutina.

En resumen, el tiempo en Lebrija para el 26 de diciembre de 2025 será fresco y mayormente nublado, con niebla en la mañana y temperaturas que varían entre los 6 y 14 grados . Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de algunas lloviznas ligeras.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.