El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Jaén se presentará con un tiempo variado a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. La temperatura inicial rondará los 5 grados , con una humedad relativa del 80%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso hacia el mediodía. Las temperaturas irán en ascenso, alcanzando un máximo de 8 grados en las horas centrales del día. La humedad se mantendrá en torno al 69%, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente con la brisa que soplará desde el suroeste a una velocidad de 12 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante la mayor parte del día, aunque hay una probabilidad del 10% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras en la tarde. Esto se debe a la llegada de un frente que podría traer inestabilidad en la atmósfera. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El viento será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar los 22 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo a medida que avanza la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

Hacia la tarde, la temperatura comenzará a bajar, alcanzando los 6 grados hacia las 18:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 18:02. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá nuboso, y las temperaturas seguirán descendiendo, llegando a los 5 grados hacia la medianoche.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un inicio fresco y poco nuboso, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas moderadas, con la posibilidad de algunas lloviznas ligeras en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el frío y que estén atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.