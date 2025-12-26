El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 26 de diciembre de 2025, Jaén se presentará con un tiempo variado a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. La temperatura inicial rondará los 5 grados , con una humedad relativa del 80%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.
A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso hacia el mediodía. Las temperaturas irán en ascenso, alcanzando un máximo de 8 grados en las horas centrales del día. La humedad se mantendrá en torno al 69%, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente con la brisa que soplará desde el suroeste a una velocidad de 12 km/h.
En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante la mayor parte del día, aunque hay una probabilidad del 10% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras en la tarde. Esto se debe a la llegada de un frente que podría traer inestabilidad en la atmósfera. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas.
El viento será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar los 22 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo a medida que avanza la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.
Hacia la tarde, la temperatura comenzará a bajar, alcanzando los 6 grados hacia las 18:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 18:02. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá nuboso, y las temperaturas seguirán descendiendo, llegando a los 5 grados hacia la medianoche.
En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un inicio fresco y poco nuboso, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas moderadas, con la posibilidad de algunas lloviznas ligeras en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el frío y que estén atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si planean actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.
