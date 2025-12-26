El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Isla Cristina según los datos de la AEMET

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, Isla Cristina se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con un predominio de cielos cubiertos y muy nubosos a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas, el cielo estará completamente cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 10 y 8 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados, con una ligera mejora hacia la tarde, alcanzando hasta 14 grados en su punto máximo.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50% en la mayoría de los periodos. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Isla Cristina, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.
El viento será un factor notable, con rachas que alcanzarán hasta 25 km/h en las horas de la mañana, disminuyendo ligeramente hacia la tarde. La dirección del viento variará, predominando del norte y noroeste, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría. Las velocidades del viento oscilarán entre 6 y 19 km/h, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.
A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nublado. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 12 grados hacia la tarde, proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, al caer la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día.
En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy será fresco y mayormente nublado, con temperaturas que varían entre 8 y 14 grados, sin posibilidad de lluvia y con un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es un día ideal para abrigarse y disfrutar de un paseo por la costa, aprovechando la ausencia de precipitaciones.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.
