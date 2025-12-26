El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Huelva se presentará con un panorama mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará completamente cubierto, con una transición a intervalos nubosos a lo largo de la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , alcanzando un mínimo de 6 grados a las 9:00 horas y un máximo de 9 grados a las 2:00 horas. La sensación de frío se verá acentuada por una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente a un 83% hacia las 10:00 horas.

A lo largo del día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, con mínimas de 8 grados y máximas que no superarán los 14 grados. La tarde será más templada, con temperaturas que rondarán los 13 grados entre las 13:00 y las 15:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 19 km/h. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más agradable.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que los habitantes de Huelva podrán disfrutar de un día seco, aunque nublado. La visibilidad será buena, a pesar de la nubosidad, permitiendo que los residentes y visitantes realicen actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

La salida del sol se producirá a las 08:40 horas, y el ocaso será a las 18:17 horas, lo que proporcionará un día relativamente corto en términos de luz solar. A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, manteniendo las temperaturas frescas y la humedad alta.

En resumen, Huelva experimentará un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.