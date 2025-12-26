El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Huelva según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 26 de diciembre de 2025, Huelva se presentará con un panorama mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará completamente cubierto, con una transición a intervalos nubosos a lo largo de la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , alcanzando un mínimo de 6 grados a las 9:00 horas y un máximo de 9 grados a las 2:00 horas. La sensación de frío se verá acentuada por una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente a un 83% hacia las 10:00 horas.
A lo largo del día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, con mínimas de 8 grados y máximas que no superarán los 14 grados. La tarde será más templada, con temperaturas que rondarán los 13 grados entre las 13:00 y las 15:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento.
El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 19 km/h. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más agradable.
En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que los habitantes de Huelva podrán disfrutar de un día seco, aunque nublado. La visibilidad será buena, a pesar de la nubosidad, permitiendo que los residentes y visitantes realicen actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.
La salida del sol se producirá a las 08:40 horas, y el ocaso será a las 18:17 horas, lo que proporcionará un día relativamente corto en términos de luz solar. A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, manteniendo las temperaturas frescas y la humedad alta.
En resumen, Huelva experimentará un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas y el viento.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.
