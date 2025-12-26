El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente tranquilo, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 14 grados . La mañana comenzará con una bruma ligera, que se disipará a medida que avance el día, dando paso a un ambiente poco nuboso y despejado en las horas centrales. A lo largo de la jornada, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 14 grados.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo a un 51% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más agradable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 10% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana, pero se espera que el día transcurra sin lluvias significativas. Esto permitirá que los habitantes de Dos Hermanas disfruten de un día mayormente soleado, ideal para paseos y actividades familiares.

La salida del sol se producirá a las 08:35, y el ocaso será a las 18:12, lo que proporciona un buen número de horas de luz natural para aprovechar el día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la última parte de la jornada.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta favorable, con condiciones mayormente despejadas, temperaturas agradables y vientos suaves, lo que invita a disfrutar del aire libre y de las festividades de fin de año que se avecinan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.