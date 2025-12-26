El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Écija se presentará con un tiempo mayormente cubierto, con periodos de bruma en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, la bruma será predominante, con una temperatura que rondará los 7 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 6 grados en las horas más frías.

Durante el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con nubes que dominarán el panorama. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. La humedad relativa será alta, superando el 90% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, los habitantes de Écija no tendrán que preocuparse por el paraguas. Sin embargo, la alta humedad y la falta de viento pueden hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento será ligero, con velocidades que oscilarán entre 1 y 6 km/h, predominando de direcciones como el este y el sureste. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:09, las temperaturas caerán a alrededor de 6 grados, y la bruma podría regresar, creando un ambiente más frío y húmedo. La visibilidad podría verse afectada en las horas nocturnas, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen salir.

En resumen, el día en Écija será mayormente cubierto y fresco, con temperaturas que no superarán los 12 grados y una alta humedad que acentuará la sensación de frío. La ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de un día tranquilo, aunque la bruma y el viento ligero pueden hacer que la sensación térmica sea más baja de lo esperado.

