El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 9 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las horas más frías.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo cubierto y posteriormente a un estado más nuboso. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa disminuirá ligeramente, aunque seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío más intenso.

Durante la tarde, se prevé que el cielo permanezca mayormente nuboso, con algunas horas de poco nuboso hacia el final del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 14 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia del viento, que soplará del noreste a una velocidad de entre 4 y 11 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 18 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de Coria del Río podrán disfrutar de un día seco, aunque con un ambiente fresco y húmedo. Las probabilidades de tormenta también son mínimas, lo que sugiere que no habrá condiciones climáticas severas que afecten la jornada.

Hacia el ocaso, que se producirá a las 18:13, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados por la noche. La humedad aumentará, y se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy será fresco y mayormente nublado, con niebla en las primeras horas y temperaturas que oscilarán entre los 6 y 14 grados . Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente y tengan precaución si deben desplazarse durante la mañana debido a la niebla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.