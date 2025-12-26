El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 3 y 7 grados . La sensación térmica será fresca, especialmente durante las primeras horas, cuando se registrarán mínimas de 3 grados. A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará un máximo de 12 grados hacia la tarde, aunque se mantendrá en torno a los 6 grados durante la mayor parte del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A partir de la tarde, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 72% al final del día. Esto puede generar una atmósfera algo pesada y húmeda, típica de días nublados.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas durante el día, ya que la probabilidad de precipitación es baja, con un 10% en las primeras horas y disminuyendo a 0% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones se mantendrán secas, lo que permitirá que los cordobeses realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sureste y este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio a la sensación de frío.

A lo largo del día, se espera que la nubosidad se mantenga, con momentos de poco nuboso hacia la tarde, pero en general, el cielo permanecerá mayormente cubierto. La visibilidad será buena, aunque la atmósfera húmeda podría generar una ligera bruma.

En resumen, Córdoba experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que no superarán los 12 grados y una alta humedad que acentuará la sensación de frío. Las condiciones serán estables, sin riesgo de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.