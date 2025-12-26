El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la bruma, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo mayormente nuboso. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 7 grados durante la mañana. La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas y disminuyendo a un 5% entre las 7 y las 1 de la tarde. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, ya que el pronóstico indica que la precipitación será nula a lo largo del día.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 8 km/h, lo que proporcionará una brisa ligera y fresca. A medida que el día avance, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 16 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Durante la tarde, se espera que el cielo continúe mayormente nublado, pero con algunos claros que permitirán que el sol asome en ciertos momentos. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 13 grados . La humedad comenzará a disminuir, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 57% hacia la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:13. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche. La bruma podría regresar en las horas nocturnas, lo que podría afectar la visibilidad.

En resumen, Castilleja de la Cuesta experimentará un día fresco y mayormente nublado, con bruma y niebla en las primeras horas, seguido de un leve aumento en la temperatura durante la tarde. Las condiciones de viento serán suaves, y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.