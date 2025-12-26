El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Cartaya se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica un ambiente gris y poco soleado. A medida que avance la jornada, las nubes continuarán dominando el panorama, especialmente en las primeras horas, donde se prevé que el cielo se mantenga muy nuboso hasta el mediodía.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 5 y los 14 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 5 grados hacia las 09:00. A medida que el día progrese, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 14 grados a las 16:00 horas. Sin embargo, por la tarde y al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 6 grados hacia las 22:00.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 99% a primera hora y disminuyendo gradualmente hasta un 54% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Cartaya vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas. A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que sugiere que, a pesar de la abundante nubosidad, no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto podría ser un alivio para aquellos que planean salir a disfrutar de las festividades post-navideñas.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta los 24 km/h en las horas más activas del día, especialmente entre las 09:00 y las 12:00. La dirección del viento variará, predominando del noroeste y del norte, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría.

En resumen, el tiempo en Cartaya para el 26 de diciembre de 2025 se caracterizará por un cielo cubierto y muy nuboso, temperaturas frescas y una alta humedad, con un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la compañía familiar en un ambiente acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.