El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Carmona se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en los momentos más críticos, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá hasta el mediodía. Durante este periodo, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 6 a 7 grados. La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas, aunque se espera que el día transcurra mayormente seco.

A partir de la tarde, el cielo se irá despejando gradualmente, y se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a los 12 grados . La humedad comenzará a descender, lo que permitirá una sensación térmica más agradable. Los vientos serán moderados, provenientes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

En la tarde, el cielo se presentará mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un buen rato al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar abrigo, ya que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:11, marcando el final de un día que, aunque comenzó con niebla, se transformará en una tarde agradable.

La probabilidad de tormentas es mínima, con un 0% de posibilidad en las horas de la tarde y noche. Esto sugiere que no se esperan fenómenos meteorológicos adversos que puedan alterar la tranquilidad del día. La noche caerá con temperaturas que rondarán los 6 grados, y la humedad aumentará nuevamente, pero sin llegar a los niveles extremos de la mañana.

En resumen, el 26 de diciembre en Carmona será un día de contrastes, comenzando con niebla y culminando en un ambiente más despejado y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.