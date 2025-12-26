El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Camas se despertará bajo un cielo mayormente brumoso y con niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 06:00, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma y la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo más nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto permitirá que los habitantes de Camas disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormentas es baja, con un 10% en las primeras horas y disminuyendo a 0% en la tarde.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, predominando del norte y noroeste. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana. A medida que el día avance, el viento se mantendrá en niveles similares, lo que contribuirá a un ambiente fresco pero sin ser incómodo.

A partir de la tarde, se espera que el cielo se aclare gradualmente, con un aumento en la cantidad de horas de sol. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00, llegando a los 14 grados . La tarde será más despejada, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más agradable para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el día en Camas se caracterizará por un inicio brumoso y fresco, con una mejora en las condiciones meteorológicas a medida que avance el día, permitiendo disfrutar de un ambiente más soleado y templado hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.