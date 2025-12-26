El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Cabra se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, llegando a los 5 grados en las horas centrales del día. La nubosidad persistirá, aunque se espera que en algunos momentos se presenten claros, especialmente hacia el mediodía, cuando el cielo podría mostrar un poco de sol entre las nubes. Sin embargo, la tendencia general será de un cielo mayormente nublado.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0%. Esto significa que los habitantes de Cabra podrán disfrutar de un día seco, aunque con un ambiente fresco y húmedo. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que alcanzarán hasta 10 km/h provenientes del sur en las primeras horas, y posteriormente se espera que el viento cambie a direcciones del este y noreste, manteniendo velocidades similares.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 4 grados hacia el final del día. La humedad se mantendrá alta, rondando el 62% al caer la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y la temperatura se estabilizará en torno a los 6 grados, con mínimas que podrían llegar a los 4 grados en las horas más frías.

El orto se producirá a las 08:30 y el ocaso a las 18:06, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La combinación de cielos cubiertos y temperaturas frescas sugiere que será un día ideal para actividades en interiores, como disfrutar de un buen libro o una taza de café caliente. En resumen, el 26 de diciembre en Cabra será un día fresco y nublado, sin precipitaciones, ideal para disfrutar de la tranquilidad del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.